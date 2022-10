Elon Muskin ostaman Twitterin osake poistuu pörssistä – "Lintu on vapautettu"

Liiketoimena Twitterin osto ei vaikuta ensi silmäyksellä loistavalta, sillä palvelu on tehnyt tappiota. Yhtiön mukaan sillä on 238 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, mikä on vähän esimerkiksi Facebookiin verrattuna. Toisaalta Twitterin käyttäjäkunnassa ovat vahvasti edustettuina poliittiset päättäjät, muut yhteiskunnalliset vaikuttajat sekä toimittajat, joten sen merkitys on kokoaan suurempi.