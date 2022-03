Energiayhtiöt: Päätöksiä turpeen tuotannon varmistamiseksi tarvitaan lähiviikkoina

Turvekoneiden romuttamiselle lisäaikaa

Venäjän aiheuttaman kriisin seurauksena turpeen roolia huoltovarmuuspolttoaineena on yhtiöiden mukaan syytä arvioida uudelleen.

– Suomen on varmistettava energiaturvetuotanto seuraaville lämmityskausille luomalla turvetuottajille taloudelliset edellytykset jatkaa tuotantoa ja varmistamalla, että energiaturpeen varastoinnille on markkinaehtoiset edellytykset. Päätökset toimista on tehtävä maaliskuun 2022 aikana, jotta turpeen nosto ehditään aloittaa tulevalla kesäkaudella, yhtiöt vaativat.

Kaupunkiympäristössä toimivien energiayhtiöiden mielestä energiaturvetuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi on muun muassa poistettava turpeen vero lämmöntuotannossa väliaikaisesti ja alennettava turpeen käytön päästöoikeusmaksua.

Turpeen tuottajille on maksettava riittävälle pinta-alalle korvausta tuotantosoiden ylläpidosta ja turvekoneiden romuttamiseen liittyvän lainsäädännön voimassaoloa on jatkettava, jotta vältetään liian nopea koneiden romuttaminen.

– Suomen energiariippuvuus Venäjästä voidaan katkaista, mutta, tasavallan presidenttiä vapaasta lainaten, se on tehtävä huolella, ei viivytellen, mutta huolella, yhtiöt summaavat.