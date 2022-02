Eteläpohjalaista yrityskenttää vaivaa kasvuhakuisuuden puute. Se on vakava ongelma, joka on saatava korjattua, sanoo Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko Maanantaina julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan kasvuhakuisuuden vähäisyys on ongelma koko Suomessa, m.