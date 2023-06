Etla ennustaa Suomelle kahta "harmillisen hitaan" kasvun vuosikymmentä

Suomessa samoin kuin muualla teollistuneissa maissa talouskasvu on hidastunut viime vuosina laajalti, kun tuottavuuskehitys on hidastunut eikä työikäisen väestön määrä enää kasva entiseen malliin. Suomessa talouskasvun riippana on työikäisen väestön määrä, joka Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan supistuu tasaisesti.