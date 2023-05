Etla ennustaa Suomen kilpailukyvyn pysyvän lähivuosina vakaana

Ennusteessa on vertailtu kansantalouksien nimellisiä yksikkötyökustannuksia Suomen ja keskeisten kilpailijamaiden välillä. Suhteessa Ruotsiin Suomen kilpailukyky on heikentynyt Ruotsin kruunun rajun heikkenemisen myötä. Euroalueen ja Saksaan verrattuna on tapahtunut pientä vahvistumista, kun taas Suomen asema on vahvistunut verrattuna työmarkkinoiden ylikuumenemisestä kärsineeseen Yhdysvaltoihin.