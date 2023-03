Etlan raportti: Maahanmuuttajataustaisia työskenteli eniten palvelu- ja myyntialalla sekä erityisasiantuntijoina

Etlan mukaan maahanmuuttajien osuus on kasvanut erityisesti niillä aloilla, joilla suomalaistaustaisten työllisten määrä on ollut laskussa. Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen sanoo, että työperäinen maahanmuutto on avainasemassa koko Suomen työllisyydessä.