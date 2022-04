Euroopan pörssiviikko päättyi selvään nousuun

Analyytikoiden mukaan nousun takana on ainakin Yhdysvaltain dollarin kallistuminen euroon ja puntaan nähden, mikä taas on seurausta Yhdysvaltain keskuspankin kiristyvästä korkopolitiikasta. Punnan arvo suhteessa dollariin on laskenut alimmalle tasolleen lähes puoleentoista vuoteen.