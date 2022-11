Facebookin emoyhtiö Meta irtisanoo 11  000 työntekijää – toimitusjohtaja Zuckerberg pyyteli anteeksi tekemiään virheitä

Meta on viime aikoina käyttänyt miljardeja dollareita kehittääkseen "metaversumiksi" ristittyä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden yhdistelmää. Zuckerbergin lempilapsi on sijoittajien silmissä näyttänyt lähinnä rahareiältä, jolla ei ole edellytyksiä kaupalliseen menestykseen. Samalla Metan lippulaivapalvelu Facebookin kasvu on hidastunut.