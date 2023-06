Fed jättänee tänään korot ennalleen, arvioidaan markkinoilla

Toisaalta pohjainflaatio oli toukokuussa edelleen korkealla tasolla, 5,3 prosentissa. Siitä on puhdistettu nopeasti heilahtelevat elintarvikkeiden ja energian hinnat, ja se kuvastaa sitä, miten sitkeästi inflaatio on talouteen juurtunut. Fedin on määrä tänään myös julkaista ennusteensa talouden lähiaikojen kehityksestä.