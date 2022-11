Fortum sopi ydinpolttoaineen hankinnasta amerikkalaisyhtiön kanssa – tulee nykytoimittaja Rosatomin rinnalle

Westinghouse on aiemmin tänä vuonna kertonut haluavansa tarjota venäläisen polttoaineen korvaajan EU-maihin. Yhtiö huomautti toukokuussa Financial Timesille Loviisan voimaloista saamastaan kokemuksesta. Se sanoi tuolloin, että sen tavoitteena on tarjota polttoainetta venäläisperäisiin voimaloihin vuodesta 2023 alkaen. EU-viranomaiset kertoivat lehdelle tuolloin, että ne odottivat luvituksen järjestymistä viimeistään vuonna 2024.