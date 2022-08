Fortumin liiketulos romahti yli yhdeksän miljardia tappiolle – "Eurooppa on syvässä energiakriisissä"

Uniper on saanut venäläiseltä Gazpromilta vain 20 prosenttia tilaamastaan kaasusta. Venäjän pantatessa toimituksiaan kaasun markkinahinta on noussut räjähdysmäisesti, ja Uniper on joutunut myymään muualta kalliilla hankkimaansa kaasua suurella tappiolla.