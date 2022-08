Fortumin tytäryhtiö Uniperille miljarditappiot

Yhtiön toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach korostaa tiedotteessa, että Uniperilla on kuukausien ajan ollut merkittävä rooli Saksan kaasutoimitusten vakauttamisessa, mikä on johtanut miljardien eurojen tappioihin. Taustalla on Venäjän kaasutoimitusten jyrkkä vähentyminen.