Helsingin telakka sanoo maksaneensa kiistanalaisen saatavan konkurssihakemuksen tehneelle yritykselle – venäläisomisteista telakkaa on haettu konkurssiin 50 000 euron maksurästien vuoksi

Telakkayhtiötä on hakenut konkurssiin laivojen sisustuksia tekevä helsinkiläisyritys Merima. Helsingin käräjäoikeuteen tiistaina toimitetun konkurssihakemuksen mukaan Merimalla on velalliselta eli Helsinki Shipyardilta noin 307 000 euron saatava, josta on maksamatta 50 314 euroa.