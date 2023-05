Hiilijalanjäljen seuraajaksi hahmotellaan luontojalanjälkeä – Jyväskylän yliopiston laskentamallia koeajettiin S-ryhmässä

Tieteellisessä mielessä luontojalanjäljen laskentamalli ei vielä ole valmis eikä täydellinen, vaan viiden vuoden tutkimushankkeesta on tässä vaiheessa julkaistu vasta väliraportti. Mallia on kuitenkin jo koeajettu S-ryhmässä, joka on Sitran ohella myös rahoittanut hanketta.