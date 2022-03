Nato-jäsenyyden kannatus on noussut ennätyskorkealle, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä mielipidekyselystä. Sen mukaan suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä sotilasliitto Natoon, 16 prosenttia on liittymistä vastaan ja 23 prosenttia ei osaa .