Norjalainen teräsyhtiö valmistelee historiallisen mittavaa investointia Suomeen, Inkooseen suunnitteilla vihreän teräksen ja integroidun vedyn tuotantolaitos

Lisäksi tehtaan ympäristövaikutukset on arvioitava ja yhtiön on hankittava rahoitus. Wittusen sanoo HS:lle, että rahoitusta on tarkoitus hankkia pääomamarkkinoilta ja ottamalla velkaa. Lopullinen päätös on hänen mukaansa tarkoitus tehdä viimeistään vuoden 2025 alussa.