IMF arvioi Suomen talouskasvun pysähtyvän Ukrainan sodan riskien vuoksi – valtuuskunta kehuu Suomen selviytymistä koronakriisistä, mutta johtajan mukaan kotiläksyjä jää yhä

– Suomi on kehittynyt talous, joka kohtaa samoja ongelmia kuin muutkin kehittyneet taloudet tällä hetkellä. Suomi on lyhyellä aikavälillä pärjännyt hyvin, kuten myös koronakriisin aikana. Suomi on myös hyvin aktiivisesti varautunut tuleviin ongelmiin, valtuuskuntaa johtanut Wojciech Maliszewski totesi torstaina Suomen Pankissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.