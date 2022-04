Intialainen ja maailmanlaajuisesti toimiva teknologiaratkaisuihin erikoistunut Cyient ostaa Vaasassa pääkonttoriaan pitävän Citecin Kauppa on jo allekirjoitettu ja sen on suunniteltu toteutuvan 10. toukokuuta Cyientillä on tällä hetkellä yli 14 000 työntekijää 19 eri maass.