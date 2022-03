LähiTapiola Pohjanmaan hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Joel Sunabackan (34) Sunabacka siirtyy tehtävään Ålandsbankenista, jossa hän on työskennellyt kasvu- ja kehitysjohtajana sekä Vaasan pankinjohtajana. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri – .