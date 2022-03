”Jossain määrin torjuntavoitto” – Seinäjoen tilinpäätös jäi 5,6 miljoonaa alijäämäiseksi, vaikka verotulot olivat ennätyksellisen suuret

Investointeja kouluihin ja päiväkotiin

Koko kaupunkikonserni investoi viime vuonna 71,5 miljoonalla, josta kaupungin osuus oli puolet. Kahdeksan miljoonaa euroa kului yhdyskuntatekniikkaan.

Kaupungin näkyvimpiä rakennuskohteita olivat Kertunlaakson koulu, Päiväkoti Tähti Eskoossa ja Yhteiskoulun Syke-liikuntahalli. Pitkään kestäneet Aalto-keskuksen julkisivuremontit saatiin valmiiksi. Asemanseudun ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitetaan tänä vuonna.

Kaupunkikonsernissa vahvin investoija oli Seinäjoen Energia Oy, joka panostaa uusiutuvaan energiantuotantoon. Energiayhtiö myös tuloutti omistajalleen viime vuonna kahdeksan miljoonaa euroa.

Vaikka tulopohjaa on ennätyksellisen paljon, kasvukaupungin velkamäärä kasvoi taas.

Koko konsernilla on velkaa 641,6 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on 251,8 miljoonaa. Se on asukasta kohti 5433 euroa, mikä on selvästi yli Suomen kuntien keskiarvon.

Vaikka alijäämä syö taseeseen kertynyttä ylijäämää, puskuria on edelleen kaupungilla yli 20 miljoonaa euroa ja koko konsernilla yli 110 miljoonaa euroa.

Itäsen mukaan kaupunki on taloudessaan oikealla tiellä. Kasvu tuo hänen mielestään selkeästi vipuvartta toimintaan.