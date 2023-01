Kansainvälinen valuuttarahasto IMF nosti talousennusteensa 2,9 prosenttiin

Kiina, joka on maailman toiseksi suurin talous, on aiemmin vastannut jopa 40 prosentista maailman talouskasvusta, IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva totesi aiemmin. Kiinan talouskasvun arvioidaan olevan 5,2 prosentissa, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin aiemmin odotettiin.