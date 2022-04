Kauppa ja elintarviketeollisuus neuvottelevat uusiksi maataloustuotteita koskevia sopimuksia

MTK:n mukaan neuvottelujen avaaminen kesken sopimuskausien on poikkeuksellista. Järjestön mukaan sopimusten uusiminen on kuitenkin välttämätöntä kustannusten rajun nousun vuoksi, sillä kustannusten kohoaminen on lamauttamassa nopeasti maatilojen toimintaa.