Kemianteollisuuden jäsenkyselyn mukaan energiakriisi voi johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin – valtaosa vastanneista yrityksistä on jo ryhtynyt sähkön säästötoimiin

– Kemianteollisuudessa on säästetty sähköä kolme prosenttia energiakriisin aikana. Säästö, joka on vuodessa noin 170 megawattituntia, vastaa esimerkiksi Nurmijärven asukkaiden vuotuista sähkönkulutusta. Sähkön säästö on seitsemänkertaistunut aiempiin vuosiin verrattuna, ja koska kemianteollisuus on niin voimakkaasti optimoinut sähkönkäyttöään jo ennen kriisiä, voidaan näitä lukuja pitää merkittävinä, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.