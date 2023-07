Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal jättää tehtävänsä

Castrén on Kähkösen mukaan hyvä valinta väliaikaiseen tehtävään, sillä hänellä on pitkä johtamiskokemus ja hän tuntee syvällisesti Kemiran liiketoiminnan. Castrén on ollut Kemiran talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 lähtien.