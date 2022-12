Keskuskauppakamari: Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä ennätystasolla

Keskuskauppakamarin keskiviikkona julkaiseman naisjohtajakatsauksen mukaan naisia on johtoryhmissä 28 prosenttia, kun mukaan ei lasketa toimitusjohtajia. Vastaavasti suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä 30 prosenttia on naisia, mikä on ennätys.