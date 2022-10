KKV kehottaa Deturin konkurssista kärsineitä kuluttajia hakemaan korvauksia mahdollisimman pian

Deturin suomalaisille asiakkaille myytyjen matkojen turvaksi on asetettu vakuus Ruotsin Kammarkollegietille, jolta korvaukset tulee hakea. Luottokortilla maksetuista matkoista voi hakea hyvitystä luottoyhtiöltä. KKV toteaa, että hyvityksen haku luottoyhtiöltä on yleensä nopeampi tapa saada rahoja takaisin. Luottoyhtiö ei voi vaatia, että kuluttaja on ensin vaatinut hyvitystä muulta taholta, KKV muistuttaa.