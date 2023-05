KORJAUS: VR myy pois kaikki asemakiinteistönsä – ei vaikuta palveluihin tai liikennöintiin

– Asemien käypä markkina-arvo vaihtelee suuresti kaupungista, aseman koosta ja luonteesta riippuen. Runsaalla käytöllä olevilla asemilla on merkittävät ylläpito- ja hoitokulut sekä vanhoilla asemarakennuksilla on mittavia peruskorjausinvestointitarpeita. Toisaalta hyvillä sijainneilla olevilla asemilla on merkittäviä vuokratuottoja, VR:n viestinnästä kerrotaan.