Kuluttajat ovat vähentäneet sähkön käyttöä roimasti – sähkön säästäminen alkoi elokuussa

Tuonnin väheneminen on ollut mahdollista siksi, että kotimainen sähkön kysyntä on vähentynyt ja samaan aikaan on saatu lisää kotimaista tuotantoa. Tuulivoimaa valmistuu jatkuvasti lisää, ja myös Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori on aloittanut sähköntuotantonsa.