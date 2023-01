Kuluttajien luottamus elpyi tammikuussa – yritysten odotukset kohenivat syksystä

– Suhdannekyselyn tulosten perusteella Suomen taloustilanne on jatkanut odotuksien mukaisesti heikentymistään. Tilanteen heikentyminen on laaja-alaista ja riittämätön kysyntä vaivaa 40 prosenttia vastaajayrityksistä. Myönteistä on, että viime syksyn pahimmat pelot talouden suhteen ovat nyt epätodennäköisempiä esimerkiksi maltillisempien energian hintojen vuoksi, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen tiedotteessa.