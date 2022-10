Kuluttajien luottamus Suomen talouteen painui ennätysalhaalle, odotukset omasta taloudesta kohenivat hitusen

Hypon ekonomisti Juho Keskinen kommentoi talousindikaattoreita toteamalla, että kuluttajien luottamuksen ja yritysten näkymien välillä on merkittävä ero. Samaan aikaan kun kuluttajien luottamuksessa on tänä vuonna nähty ennätyksellisen suuri romahdus, on yritysten luottamus pysynyt melko lähellä pitkän aikavälin keskiarvojaan.