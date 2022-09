Kuluttajien usko talouteen vajosi jälleen ennätysalas – EK:n mukaan tilanne ei näy vielä kunnolla heikentyneenä kulutuksena

Myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist huomauttaa tiedotteessa, että työttömyyden pelko on varsin maltillista. Hänen mielestään luontevin tulkinta äärisynkälle kuluttajaluottamukselle on se, että suhdanteen kehittyminen on helppo nähdä omin silmin nousevien hintojen ja euroalueen heikkenevien vientinäkymien keskellä.