Kyrö Distillery Company on sijoittunut The Drinks Internationalin vuosittain julkaisemassa The Worlds Most Admired Whiskies The Listissä sijalle 29. Tämä vuosi on jo toinen, kun isokyröläistislaamo on sijoittunut listalla maailman 30 arvostetuimman viskitalon joukkoon.

