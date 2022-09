Tänäkin syksynä on hetkiä, jolloin pörssisähkö on halpaa. Seinäjoen Voimalla eli Sevolla on nyt pelit ja vehkeet, joilla halpojen tuntien hyödyt saadaan talteen ja kaupunkia lämmittämään.

Kyrkösjärven rantaan Sevon voimalan pohjoispäätyyn on noussut 40 metriä korkea lie...