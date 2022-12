Uudet Venäjä-pakotteet tuskin nostavat bensan hintaa Suomessa: "Ei aiheuta mitään shokkia" – helmikuussa dieselin osalta tilanne voi olla toinen

Myös hintakatosta on puhuttu sen verran pitkään, että sitä on jo odotettu. EU, G7-maat ja Australia päättivät vastikään hintakatoksi 60 dollaria barrelilta, mikä on Kaitilan mukaan samaa luokkaa, mitä Venäjä on saanut omasta Urals-öljystään viime aikoina.