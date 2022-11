Medialle luovutetut verotiedot: Ensimmäinen nainen sijalla 20

Verottajan medialle luovuttamalla listalla ensimmäinen nainen on sijalla 20, kun tarkastellaan pääoma- ja ansiotuloja yhteensä. Tässä listauksessa ensimmäisenä naisena mainitaan sijoitusyhtiö Almaralin toimitusjohtaja Maria Severina. Hänen yhteenlasketut ansio- ja pääomatulonsa olivat viime vuonna noin 18,2 miljoonaa euroa. Näistä valtaosa on pääomatuloa, ja Severina on myös pääomatuloissa mitattuna verottajan medialle luovuttaman listan ykkösnainen, sijalla 19.