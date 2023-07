Microsoftin Activision-kauppa etenee Yhdysvalloissa – tuomari ei suostunut väliaikaiseen estoon

Yhdysvaltalaistuomari on torpannut maan kauppakomission (FTC) pyrkimykset ohjelmistojätti Microsoftin mittavan Activision Blizzard -kaupan estämiseksi. Microsoft on tarjonnut muun muassa Call of Duty -peleistä tunnetusta peliyhtiöstä noin 69 miljardia dollaria, mikä on tämänhetkisellä kurssilla noin 62,5 miljardia euroa.