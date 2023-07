Microsoftin neljännesvuositulos ylitti markkinaennusteet

Microsoft on esimerkiksi sijoittanut miljardeja viime aikoina suureen suosioon nousseeseen Chat GPT -keskusteluohjelmaan. Chat GPT:tä on hyödynnetty esimerkiksi Microsoftin Bing-hakukoneen kehittämisessä. Bing on ollut melko kyvytön kilpailijaansa Googlea vastaan, mutta tekoälystä toivotaan kilpailuvalttia.