Monilla yrittäjillä on vaikeuksia pitää riittävästi lomaa – "Osalla ei ole taloudellista mahdollisuutta lomailuun"

– Yrittäjän on tärkeä pitää lomaa. Se on merkityksellistä jaksamiselle, palautumiselle ja yritystoiminnan kehittämiselle. Monelle loman pitäminen on silti hyvin vaikeaa joko taloudellisista syistä tai sen takia, ettei ole sijaista työvoimapulan vuoksi tai palkkaaminen kävisi liian kalliiksi, Salminen toteaa.