Muhkeisiin sähkölaskuihin voi tammikuusta alkaen hakea vähennystä tai tukea – kuinka hakeminen tapahtuu, ja kuinka nopeasti helpotusta voi saada?

Milloin sähkötukea voi saada?Osalla pienituloisista maksettavia veroja kertyy vuoden aikana niin vähän, että sähkövähennyksen summa olisi veroja suurempi. Jos vähennystä ei pysty täysin hyödyntämään, voi hakea sähkötukea Kelalta. Kuluttajan tehtävä on selvittää, kumpaan tukeen olisi oikeutettu.– Voi tulla tilanteita, että kotitaloudessa ei tiedetä, kumman tukimuodon piiriin kuulutaan, ja kuitenkin sähkölaskuista ehkä tällä hetkellä selvitään. On ihan ok toimia niin, että maksaa ne sähkölaskut itse ja arvioi tilannetta hieman myöhemmin ensi vuoden aikana, sanoo Kelan projektipäällikkö Kirsi Metsävainio.Toisin kuin tammi-huhtikuun yhteenlasketuista kuluista tehtävä sähkövähennys, sähkötukea maksetaan kuukausikohtaisesti tammi-huhtikuulta, jos sähköenergiakulut ylittävät kuukaudessa 400 euroa. Sitä voi saada 60 prosenttia yli 400 euron osuudelta, kuitenkin enintään 660 euroa kuukaudessa. Enimmillään tukea voi siis saada neljältä kuukaudelta 2 640 euroa.Sähkötukihakemuksia otetaan vastaan vuoden 2023 loppuun asti.– Eli joka tapauksessa tammi-huhtikuun sähkölaskut kannattaa laittaa talteen, Metsävainio korostaa.Minkä kuukausien sähkölaskuihin saa tukea?