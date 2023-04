Muistatko Suklaasirpan ja Esan? –Monet muut 1900-luvun herkut porskuttavat yhä

Nimi ehkä kuvituksesta

Valion viestintäpäällikkö Aino Laakso kertoo, että Koskenlaskija-juuston nimen alkuperästä ei ole aivan varmaa tietoa.

– Vahva oletus on, että idea nimeen tuli Emil Sipisen kuvituksesta, joka suunniteltiin juuston vuoden 1933 pakkaukseen.

Kuvitusta on myöhemmin päivitetty jonkin verran, esimerkiksi värimaailman osalta, mutta kokonaisuus, jossa Koskenlaskija-teksti on puolikaaressa kuvituksen ympärillä, on Laakson mukaan pysynyt melko samanlaisena läpi vuosikymmenten.