Näitä tuotteita kaupoista näpistellään eniten – "Tilaisuus voi tehdä kenestä tahansa varkaan"

Yhtä selkeää myymälävarkauksiin syyllistyvää henkilöprofiilia on kuitenkin Palon mukaan mahdotonta määritellä. Tilaisuus saattaa tehdä kenestä tahansa varkaan.

– Esimerkiksi hedelmiä ja vihanneksia ostaessa saatetaan tehdä vilppiä tuotteita punnitessa tai nuori saattaa kaveriporukan yllyttämänä varastaa karkkia tai energiajuomia. Jännitystäkin haetaan.

Palo kuitenkin muistuttaa, että iso osa asiakkaista on "äärettömän rehellisiä".

– Näen, että Suomessa tilanne on aika hyvä vielä.

Samaa sanoo kolmea K-markettia Seinäjoella luotsaava kauppias Harri Kankaala.

– En näe näpistelyn tilannetta ainakaan Seinäjoella hälyttävänä. Varmaan isommissa kaupungeissa nämäkin haasteet ovat sitten isompia.

Kankaalan pyörittämät lähikaupat sijaitsevat Ruukintiellä, Upassa ja Nurmossa.

– Sen olen huomannut, että keskustan kaupoissa on näpistelyn suhteen vähän vilkkaampaa. Nurmon kauppa on enemmän maaseudulla, joten siellä on rauhallisempaa tämän suhteen.