Nordea odottaa tälle vuodelle nollakasvua – kasvuennuste ennallaan

Kotitalouksien ostovoima on heikentynyt merkittävästi korkean inflaation ja nousseiden korkojen vuoksi, mikä on vähentänyt yksityistä kulutusta. Suomessa korkojen nousu välittyy kotitalouksille erityisen nopeasti lyhyisiin viitekorkoihin sidottujen asuntolainojen kautta. Heikentynyttä ostovoimaa on kompensoitu purkamalla koronavuosina kertyneitä säästöjä.