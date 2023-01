Norjalaisen Blastr Green Steelin toimitusjohtajan mukaan Inkoon-hanke on kunnianhimoinen mutta realistinen – "Meitä voi ilman muuta kutsua startup-yhtiöksi"

– Tarkoitus on aloittaa tuotanto vuoden 2026 lopulla ja nostaa tuotanto täyteen kapasiteettiin 1–2 vuodessa. Me uskomme vahvasti, että tämä on realistinen tavoite. Olemme jo ohittaneet hyvin suuren virstanpylvään, ja meillä on hyvä yhteistyö aina paikalliselta tasolta työ- ja elinkeinoministeriöön asti, Wittusen sanoo.