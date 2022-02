OmaSp avaa loppukeväästä täyden palvelun konttorin Espooseen Sopiva liiketila on parhaillaan haussa ja asiantuntijoiden rekrytointi alkamassa. Henkilökuntaa on tulossa viidestä seitsemään – Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on merkittävä kasvukeskus, ja investoint.