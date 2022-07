Omistajaohjausministeri Tuppurainen ei lämpene Uniperin lisäpääomittamiselle

– Fortum on jo hyvin suurella summalla tukenut Uniperia. Kahdeksan miljardia on erittäin suuri summa Suomen kansantalouteen suhteutettuna. Tämä on myös syytä Saksan elinkeinoministeriössä ministeri Habeckin toimesta noteerata. Suomen hallituksen edustaja on kyllä tuonut tämän neuvotteluissa esille, Tuppurainen jatkaa.