Onko suomen kielen taito pakollinen vaatimus, kysyy Suomen suurimman veronmaksajan toimitusjohtaja

Temminghoffin mukaan Suomessa voi toimia vakaassa ja ennustettavassa ympäristössä. Infrastruktuuri on kunnossa, lainsäädäntö on pitkälle kehittynyttä, tutkimukseen investoidaan ja tarjolla on koulutettua henkilöstöä. Lääke- ja terveysala on Suomessa hyvin edistynyttä, ja tämä hyödyttää kaikkia alan toimijoita.