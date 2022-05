Vasta marraskuussa pörssiin listautunut ohjelmistotalo Lemonsoft Oyj pokkasi tiistai-iltana ykköspalkinnon sijoittajia esimerkillisesti palvelevista nettisivuistaan.

Pörssisäätiö arvosti vaasalaisfirman parhaaksi First North -markkinapaikan yhtiöistä. First North on tar...