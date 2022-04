Pieneltä näyttävä nytkähdys korossa voi paisua tuhansien eurojen lisälaskuksi vuodessa – ekonomistit kehottavat varautumaan siihen, että nollakorkojen aika jää taakse

Korkotaso on ollut Suomessa ja euroalueella historiallisen matalalla vuosien ajan. Alhaiset korot ovat luonnollisesti tarkoittaneet myös alhaisia asuntolainojen korkomaksuja, ja moni on käytännössä maksanut pelkkiä pankkien marginaaleja. Tähän on tulossa muutos varsinkin niillä velallisilla, jotka ovat ostaneet asuntonsa viimeisen viiden vuoden aikana.