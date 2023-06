Pikipruukin asukas sai valtavan sähkölaskun ja pettyi kohteluunsa – Väärinkäytökset kiistetään, mysteerikulutus hämmentää

Pikipruukin edustaja kiistää

Pikipruukin tekninen johtaja Kimmo Haapasalo kiistää epäilyn lämmityskustannusten siirtämisestä vuokralaiselle.

– Talossa on maalämpö, ja se on lattialämmityksellä toteutettu. Lämmitysvelvoitetta ei pysty millään lailla siirtämään asukkaan kontolle tai maksettavaksi. Se tulee talon lämmönjakohuoneesta ja sisältyy vuokraan, Haapasalo sanoo.

Haapasalo toteaa, että jos asunnon mittarointi on kunnossa – niin kuin Vaasan Sähkö on Wallasvaaran kertoman mukaan todennut – ainoa vaihtoehto suurelle sähkölaskulle on se, että asunnossa yksinkertaisesti kuluu paljon sähköä.

Wallasvaara on tarkistanut sähkölaitteidensa kulutuksen niiden käyttötiedoista. Erillisellä mittarilla hän ei ole niitä mitannut.

Mikään ei kuitenkaan vaikuttaisi viittaavaan poikkeuksellisen suureen sähkönkulutukseen Wallasvaaran asunnossa.

Mikä voisi olla mysteerikulutuksen syynä?

Kysymys ilmanvaihtokoneen sähkönkulutuksesta nousee jälleen esiin.

– Kyseisessä talossa joka asunnolla on oma ilmanvaihtokone, jonka ilmanpoistoa ja sisäänpuhallusta asukas pystyy tehostamaan, Haapasalo sanoo.

– Laitteissa on esilämmitysvastus, joka lämmittää sisään tulevaa ilmaa niin, ettei sieltä kylmän sään aikana tule suoraan raaka ulkoilma.

– Esilämmitysvastuksen teho on tehdasasetuksessa, mihin emme ole puuttuneet millään lailla, Haapasalo sanoo.

Haapasalon mukaan Wallasvaaran asunnossa käynyt korjaaja on säätänyt ilmanvaihtokoneen esilämmitystä pienemmälle. Tämä täsmää Wallasvaaran kertoman kanssa.

Haapasalo kertoo tulleensa tilanteeseen mukaan Wallasvaaran otettua häneen yhteyttä maaliskuun lopussa. Hän kiistää välinpitämättömän kohtelun Pikipruukin toimesta. Haapasalon mukaan asian käsittely on pitkittynyt osittain Wallasvaaran korvausvaatimuksen takia.

– Olemme yrittäneet selvittää, mitä tämä ylimääräinen kulutus voisi olla. Emme vieläkään tiedä sitä, Haapasalo sanoo.