Pk-yritykset vähentävät investointejaan merkittävästi

Yksi nousseista kustannuksista on sähkön hinta, ja noin joka kolmas pk-yritys sanoo, että sähkön kallistuminen on vaikuttanut liiketoimintaan tai tuotantoon kielteisesti. Sähkön hinta on heikentänyt kannattavuutta kolmella yrityksellä neljästä, ja vain 40 prosenttia kertoo pystyneensä siirtämään kustannuksia lopputuotteiden hintaan.